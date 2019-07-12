"Манчестер Юнайтед" не собирается понижать стоимость Лукаку

"Интер" продолжает вести переговоры по трансферу форварда "Манчестер Юнайтед" Ромелу Лукаку.

Как сообщает The Sun, манкунианцы не намерены уступать и требуют от "нерадзурри" не менее 85 миллионов евро.

Отмечается, что "Интер" ищет средства для покупки игрока, однако не оставляет надежды договориться с "МЮ" о скидке.

В минувшем сезоне на счету Лукаку 15 голов и 4 результативные передачи в 45 играх.

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