"Манчестер Юнайтед" не собирается понижать стоимость Лукаку

Теги интер миланромелу лукакуманчестер юнайтед

"Манчестер Юнайтед" не собирается понижать стоимость Лукаку

"Интер" продолжает вести переговоры по трансферу форварда "Манчестер Юнайтед" Ромелу Лукаку.

Как сообщает The Sun, манкунианцы не намерены уступать и требуют от "нерадзурри" не менее 85 миллионов евро.

Отмечается, что "Интер" ищет средства для покупки игрока, однако не оставляет надежды договориться с "МЮ" о скидке.

В минувшем сезоне на счету Лукаку 15 голов и 4 результативные передачи в 45 играх.

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