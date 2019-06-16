"Манчестер Юнайтед" не собирается продавать Погба

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"Манчестер Юнайтед" не собирается продавать Погба

"Манчестер Юнайтед" не планирует продавать французского полузащитника Поля Погба в летнее трансферное окно, сообщает Manchester Evening News.

По сведениям издания, главный тренер манкунианцев Уле-Гуннар Сульшер рассчитывает на футболиста в следующем сезоне. Ранее сообщалось, что француз входит в сферу интересов "Реала" и "Ювентуса". Сам игрока ранее заявил, что хотел бы сменить клуб.

В прошлом сезоне 26-летний Погба провел 35 матчей в чемпионате Англии, в которых забил 13 голов и отдал девять результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2021 года.

Не пропустите: Погба: "Пришло время попробовать свои силы в другом клубе". | http://soccernews.ru
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