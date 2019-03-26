"Манчестер Юнайтед" не собирается расставаться с Погба

"Манчестер Юнайтед" не планирует расставаться со своим полузащитником Полем Погба. Об этом сообщает ESPN.

Ранее сообщалось, что в игроке заинтересован "Реал" и "Ювентус".

По данным источника, английский клуб не собирается продавать француза этим летом. Они планируют продлить контракт с французом, хотя сам Погба выявлял желание покинуть клуб.

В текущем сезоне 26-летний Погба сыграл за "МЮ" 37 матчей, забил 14 мячей и сделал 11 ассистов.

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