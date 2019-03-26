"Манчестер Юнайтед" не собирается расставаться с Погба
"Манчестер Юнайтед" не планирует расставаться со своим полузащитником Полем Погба. Об этом сообщает ESPN.
Ранее сообщалось, что в игроке заинтересован "Реал" и "Ювентус".
По данным источника, английский клуб не собирается продавать француза этим летом. Они планируют продлить контракт с французом, хотя сам Погба выявлял желание покинуть клуб.
В текущем сезоне 26-летний Погба сыграл за "МЮ" 37 матчей, забил 14 мячей и сделал 11 ассистов.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|31
|76
|2
|Манчестер Сити
|30
|74
|3
|Тоттенхэм
|30
|61
|4
|Арсенал Лондон
|30
|60
|5
|Манчестер Юнайтед
|30
|58
|6
|Челси
|30
|57
|7
|Вулверхэмптон
|30
|44
|8
|Уотфорд
|30
|43
|9
|Вест Хэм Юнайтед
|31
|42
|10
|Лестер Сити
|31
|41
|11
|Эвертон
|31
|40
|12
|Борнмут
|31
|38
|13
|Ньюкасл Юнайтед
|31
|35
|14
|Кристал Пэлас
|30
|33
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|29
|33
|16
|Саутгемптон
|30
|30
|17
|Бернли
|31
|30
|18
|Кардифф Сити
|30
|28
|19
|Фулхэм
|31
|17
|20
|Хаддерсфилд Таун
|31
|14