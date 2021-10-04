"Манчестер Юнайтед" не собирается увольнять Сульшера

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"Манчестер Юнайтед" не собирается увольнять Сульшера

Фото: инстаграм Уле-Гуннара Сульшера/Автор неизвестен

Руководство "Манчестер Юнайтед" не планирует увольнять Уле-Гуннара Сульшера с поста главного тренера, сообщает журналист Фабрицио Романо в своем твиттере.

По сведениям источника, боссы английского клуба по-прежнему доверяют Сульшеру. В связи с этим манкунианцы не ведут переговоров с другими специалистами.

"Манчестер Юнайтед" после семи туров занимает четвертое место в чемпионате Англии, вылетел из Кубка Англии, а в Лиге чемпионов набрал три очка в двух матчах.

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