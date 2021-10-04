"Манчестер Юнайтед" не собирается увольнять Сульшера
Фото: инстаграм Уле-Гуннара Сульшера/Автор неизвестен
Руководство "Манчестер Юнайтед" не планирует увольнять Уле-Гуннара Сульшера с поста главного тренера, сообщает журналист Фабрицио Романо в своем твиттере.
По сведениям источника, боссы английского клуба по-прежнему доверяют Сульшеру. В связи с этим манкунианцы не ведут переговоров с другими специалистами.
"Манчестер Юнайтед" после семи туров занимает четвертое место в чемпионате Англии, вылетел из Кубка Англии, а в Лиге чемпионов набрал три очка в двух матчах.
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|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
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|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18