"Манчестер Юнайтед" не собирается увольнять Сульшера

Фото: инстаграм Уле-Гуннара Сульшера/Автор неизвестен

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Уле-Гуннар Сульшер не будет уволен, сообщает Sky Sports.

По сведениям источника, руководство английского клуба верит в норвежского специалиста и примет решение по ему будущему только по окончании нынешнего сезона.

"Манчестер Юнайтед", набрав в 11 турах 17 очков, занимает шестое мсто в турнирной таблице Премьер-лиги.

Не пропустите: Роналду и Фернандеш потребовали уволить Сульшера. | http://soccernews.ru