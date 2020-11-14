"Манчестер Юнайтед" не собирается возвращать Роналду
Форвард туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду не перейдёт в "Манчестер Юнайтед" летом 2021 года.
По информации Manchester Evening News, "красные дьяволы" не намерены проворачивать столь дорогостоящий трансфер в условиях финансового кризиса.
Напомним, что звёздный португалец выступал за "МЮ" с 2003 по 2009 год и выиграл с командой 9 трофеев.
Цвета "Ювентуса" 35-летний Роналду защищает с 2018 года, сыграл 94 матча, забил 71 гол и сделал 19 ассистов.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18