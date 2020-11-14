"Манчестер Юнайтед" не собирается возвращать Роналду

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"Манчестер Юнайтед" не собирается возвращать Роналду

Форвард туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду не перейдёт в "Манчестер Юнайтед" летом 2021 года.

По информации Manchester Evening News, "красные дьяволы" не намерены проворачивать столь дорогостоящий трансфер в условиях финансового кризиса.

Напомним, что звёздный португалец выступал за "МЮ" с 2003 по 2009 год и выиграл с командой 9 трофеев.

Цвета "Ювентуса" 35-летний Роналду защищает с 2018 года, сыграл 94 матча, забил 71 гол и сделал 19 ассистов.

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