"Манчестер Юнайтед" не теряет надежд купить Санчо этим летом

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"Манчестер Юнайтед" не теряет надежд купить Санчо этим летом

Вингер дортмундской "Боруссии" Джейдон Санчо всё ещё может оказаться в "Манчестер Юнайтед" в текущее трансферное окно.

По информации Sky Sports, "красные дьяволы" намерены продолжать переговоры о покупке 20-летнего футболиста, несмотря на заявление руководства немецкого клуба, что он остаётся в команде на следующий сезон.

Впрочем, пока стороны очень далеки от договорённости по всем параметрам сделки.

Напомним, что Санчо отправился с "Боруссией" на первый тренировочный сбор для подготовки к новому розыгрышу Бундеслиги.

Не пропустите: "МЮ" недоволен тем, как "Боруссия" вела переговоры о переходе Санчо. | http://soccernews.ru
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