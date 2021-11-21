"Манчестер Юнайтед" не уволил Сульшера

Фото: инстаграм Уле-Гуннара Сульшера/Автор неизвестен

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Уле-Гуннар Сульшер продолжит работу в клубе, сообщает Sky Sports.

По сведениям источника, руководство английского клуба провело экстренное совещание, на котором не было принято решение об увольнении норвежского специалиста.

Таким образом, Сульшер будет готовить команду к следующему матчу, который состоится 23 ноября с "Вильярреалом" в рамках 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

Напомним, что "Манчестер Юнайтед" в 12-м туре чемпионате Англии проиграл "Уотфорду" (1:4) и занимает лишь седьмое место в турнирной таблице.

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