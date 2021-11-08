"Манчестер Юнайтед" не уволит Сульшера после поражения в дерби с "Манчестер Сити"

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Наставник "Манчестер Юнайтед" Уле Гуннар Сульшер сохранит работу в ближайшее время, сообщает The Guardian.

По сведениям издания, руководство "красных дьяволов" пока не собирается увольнять норвежского тренера. Он будет готовить команду к матчу 12-го тура АПЛ против "Уотфорда", который состоится 20 ноября.

Слухи о возможной отставке Сульшера снова появились после субботнего поражения от "Манчестер Сити" (0:2) в дерби.

"МЮ" идёт на шестом месте в турнирной таблице АПЛ, а в Лиге Чемпионов лидирует в группе с "Вильярреалом", "Аталантой" и "Янг Бойз".

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