"Манчестер Юнайтед" не выполнил ни одно из трансферных пожеланий Сульшера. Тренер хотел четырех игроков

Теги манчестер юнайтедуле гуннар сульшерджейдон санчонатан аке

"Манчестер Юнайтед" не выполнил ни одно из трансферных пожеланий Сульшера. Тренер хотел четырех игроков

Руководство "Манчестер Юнайтед" не выполнило ни одно из трансферных пожеланий главного тренера команды Уле-Гуннара Сульшера, сообщает ESPN.

По сведениям издания, норвежский специалист хотел видеть в своей команде полузащитника дортмундской "Боруссии" Джейдона Санчо, защитника Натана Аке, который перешел в "Манчестер Сити", защитника "РБ Лейпциг" Дайота Упамекано и хавбека "Астон Виллы" Джека Грилиша.

Вместо них "Манчестер Юнайтед" приобрел нападающего Эдинсона Кавани, полузащитников Амада Траоре, Факундо Пельистри и Донни ван де Бека, а также защитника Алекса Теллеса

Не пропустите: Эдинсон Кавани мог завершить карьеру перед переходом в "Манчестер Юнайтед". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Совет директоров "Барселоны" в ближайшее время определит судьбу Бартомеу

Совет директоров "Барселоны" в ближайшее время определит судьбу Бартомеу

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов