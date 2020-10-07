"Манчестер Юнайтед" не выполнил ни одно из трансферных пожеланий Сульшера. Тренер хотел четырех игроков

Руководство "Манчестер Юнайтед" не выполнило ни одно из трансферных пожеланий главного тренера команды Уле-Гуннара Сульшера, сообщает ESPN.

По сведениям издания, норвежский специалист хотел видеть в своей команде полузащитника дортмундской "Боруссии" Джейдона Санчо, защитника Натана Аке, который перешел в "Манчестер Сити", защитника "РБ Лейпциг" Дайота Упамекано и хавбека "Астон Виллы" Джека Грилиша.

Вместо них "Манчестер Юнайтед" приобрел нападающего Эдинсона Кавани, полузащитников Амада Траоре, Факундо Пельистри и Донни ван де Бека, а также защитника Алекса Теллеса.

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