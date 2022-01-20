"Манчестер Юнайтед" не заинтересован в Дембеле, но игрок все равно может оказаться в Англии

Фото: инстаграм Дембеле\Автор неизвестен

Будущее французского вингера "Барселоны" Усмана Дембеле остается неопределенным после слова директора каталонского клуба Матеу Алемани о том, что он должен уйти как можно скорее.

Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, "Манчестер Юнайтед" не заинтересован и не рассматривает подписание француза в январское трансферное окно.

По информации источника, несмотря на это игрок все же может оказаться в АПЛ. "Челси" связался с окружением Дембеле, но переговоры все еще находятся на ранней стадии.

"Челси" связался с агентом Дембеле несколько недель назад, но никаких предложений на столе у "Барсы" нет. "Ньюкасл" сделал устное предложение о переходе летом — предлагая ему много денег, но игрок еще не принял решение.

Напомним, что контракт футболиста с "Барселоной" рассчитан до конца нынешнего сезона.

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