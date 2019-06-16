"Манчестер Юнайтед" не заинтересован в обмене Лукаку на Икарди

1 Теги ромелу лукакумауро икардиинтер миланманчестер юнайтедтрансферы

"Манчестер Юнайтед" не заинтересован в обмене Лукаку на Икарди

"Манчестер Юнайтед" не собирается обменивать Ромелу Лукаку на Мауро Икарди.

Как сообщает La Gazzetta dello Sport, "нерадзурри" предложили обмен футболистами, однако "МЮ" хочет продать 26-летнего бельгийца за 80 миллионов евро.

Отметим, что Икарди не входит в планы нового наставника "Интера" Антонио Конте.

Напомним, что аргентинец конфликтовал с клубом, из-за чего был лишен капитанской повязки.

В минувшем сезоне Икарди провел 37 матчей, забил 17 голов и отдал 5 ассистов. На счету Лукаку 15 забитых мячей и 4 результативные передачи в 45 играх.

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