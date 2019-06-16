"Манчестер Юнайтед" не заинтересован в обмене Лукаку на Икарди
"Манчестер Юнайтед" не собирается обменивать Ромелу Лукаку на Мауро Икарди.
Как сообщает La Gazzetta dello Sport, "нерадзурри" предложили обмен футболистами, однако "МЮ" хочет продать 26-летнего бельгийца за 80 миллионов евро.
Отметим, что Икарди не входит в планы нового наставника "Интера" Антонио Конте.
Напомним, что аргентинец конфликтовал с клубом, из-за чего был лишен капитанской повязки.
В минувшем сезоне Икарди провел 37 матчей, забил 17 голов и отдал 5 ассистов. На счету Лукаку 15 забитых мячей и 4 результативные передачи в 45 играх.
Читайте также: "Интер" определился с трансферным бюджетом на лето. | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
"Боруссия" согласовала возвращение Хуммельса
-
"Ливерпуль" получил два предложения по Салаху
-
"Бавария" хочет арендовать Бэйла
-
Сборная Аргентины проиграла Колумбии в первом туре Кубка Америки
-
С оглядкой на Лэмпарда: 5 английских легенд-футболистов, которые провалились в родных клубах в качестве тренера
Лента новостей
-
ЦСКА сделал предложение о выкупе Влашича
-
2
Погба: "Пришло время попробовать свои силы в другом клубе"
-
1
"Манчестер Юнайтед" не заинтересован в обмене Лукаку на Икарди
-
Азар: "Я полюбил футбол благодаря Зидану"
-
"Боруссия" согласовала возвращение Хуммельса
-
Буффон: "Конте не предавал "Ювентус"
-
Карпов: "Федун не даст подписать Понсе, пока Зе Луиш не покинет команду"
-
"Зенит" возобновил интерес к Баделю
-
"Ливерпуль" получил два предложения по Салаху
-
1
Месси не смог забить в 10 из 13 последних игр за сборную Аргентины
-
Стали известны требования Рэшфорда к "Манчестер Юнайтед" по новому контракту
-
Концерт группы "Ленинград" навредил газону "Открытие Арены"
-
"Бавария" хочет арендовать Бэйла
-
"Манчестер Сити" может подписать Коутиньо
-
1
Тренер сборной Аргентины пожаловался на состояние поля в матче с Колумбией
-
Неста возглавит клуб, вылетевший из Серии А
-
Недвед отправился на переговоры по трансферу Де Лигта и Погба
-
Месси прокомментировал поражение от Колумбии
-
3
Сборная Аргентины проиграла Колумбии в первом туре Кубка Америки
-
С оглядкой на Лэмпарда: 5 английских легенд-футболистов, которые провалились в родных клубах в качестве тренера
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|38
|98
|2
|Ливерпуль
|38
|97
|3
|Челси
|38
|72
|4
|Тоттенхэм
|38
|71
|5
|Арсенал Лондон
|38
|70
|6
|Манчестер Юнайтед
|38
|66
|7
|Вулверхэмптон
|38
|57
|8
|Эвертон
|38
|54
|9
|Лестер Сити
|38
|52
|10
|Вест Хэм Юнайтед
|38
|52
|11
|Уотфорд
|38
|50
|12
|Кристал Пэлас
|38
|49
|13
|Ньюкасл Юнайтед
|38
|45
|14
|Борнмут
|38
|45
|15
|Бернли
|38
|40
|16
|Саутгемптон
|38
|39
|17
|Брайтон & Хоув Альбион
|38
|36
|18
|Кардифф Сити
|38
|34
|19
|Фулхэм
|38
|26
|20
|Хаддерсфилд Таун
|38
|16