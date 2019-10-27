"Манчестер Юнайтед" не заинтересован в покупке Бэйла из-за частых травм

В "Манчестер Юнайтед" исключили вариант с возможной покупкой форварда "Реала" Гарета Бэйла. Об этом сообщает Daily Mail.



По данным источника, руководство клуба обеспокоено тем, что у игрока часто случаются травмы. Поэтому считают трансфер валлийца рискованным.



Ранее сообщалось, что "Реал" планирует летом 2020 года снова попытаться купить хавбека "МЮ" Поля Погба. В обмен на 26 француза мадридцы хотят предложить Бэйла и 100 миллионов евро.



В этом сезоне форвард забил 2 гола и сделал 2 ассиста в 6 матчах. На данный момент он восстанавливается после травмы.



Контракт игрока с "Реалом" рассчитан до лета 2022 года.



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