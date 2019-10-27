"Манчестер Юнайтед" не заинтересован в покупке Бэйла из-за частых травм
В "Манчестер Юнайтед" исключили вариант с возможной покупкой форварда "Реала" Гарета Бэйла. Об этом сообщает Daily Mail.
По данным источника, руководство клуба обеспокоено тем, что у игрока часто случаются травмы. Поэтому считают трансфер валлийца рискованным.
Ранее сообщалось, что "Реал" планирует летом 2020 года снова попытаться купить хавбека "МЮ" Поля Погба. В обмен на 26 француза мадридцы хотят предложить Бэйла и 100 миллионов евро.
В этом сезоне форвард забил 2 гола и сделал 2 ассиста в 6 матчах. На данный момент он восстанавливается после травмы.
Контракт игрока с "Реалом" рассчитан до лета 2022 года.
А еще: Бэйл запретил "Реалу" обнародовать информацию о своей травме| http://soccernews.ru
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|Команда
|М
|О
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|9
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|10
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|3
|Лестер Сити
|10
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|4
|Челси
|10
|20
|5
|Арсенал Лондон
|9
|15
|6
|Кристал Пэлас
|9
|14
|7
|Шеффилд Юнайтед
|10
|13
|8
|Борнмут
|10
|13
|9
|Вест Хэм Юнайтед
|10
|13
|10
|Тоттенхэм
|9
|12
|11
|Бернли
|10
|12
|12
|Брайтон & Хоув Альбион
|10
|12
|13
|Вулверхэмптон
|9
|11
|14
|Астон Вилла
|10
|11
|15
|Манчестер Юнайтед
|9
|10
|16
|Эвертон
|10
|10
|17
|Ньюкасл Юнайтед
|9
|8
|18
|Саутгемптон
|10
|8
|19
|Норвич Сити
|9
|7
|20
|Уотфорд
|10
|5