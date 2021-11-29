"Манчестер Юнайтед" не заплатит "Локомотиву" за Рангника

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"Манчестер Юнайтед" не заплатит "Локомотиву" за Рангника

Фото: инстаграм "Локомотива"/Автор неизвестен

Московский "Локомотив" не получит компенсацию за разрыв контракта с Ральфом Рангником, который возглавил "Манчестер Юнайтед", сообщает журналист Фабрицио Романо в своем твиттере.

Ранее Рангник заявлял, что он не является сотрудником "Локомотива", а оказывает клубу консультационные услуги. При этом в российском клубе немецкого специалиста представляли в качестве руководителя по спорту и развитию.

63-летний Рангник будет тренировать "Манчестер Юнайтед" до конца сезона, а затем в течение двух сезонов будет работать консультантом.

Не пропустите: "Локомотив" отреагировал на уход Рангника в "Манчестер Юнайтед". | http://soccernews.ru
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Ральф Рангник возглавил "Манчестер Юнайтед"

Ральф Рангник возглавил "Манчестер Юнайтед"

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