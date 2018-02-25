"Манчестер Юнайтед" недоволен поведением Райолы

Английский "Манчестер Юнайтед" остался недоволен поведением агента своего полузащитника Поля Погба Мино Райолы.

Так, по сведениям readmanutd.com, "красные дьяволы" считают, что именно представитель 24-летнего хавбека, используя его конфликт с главным тренером команды Жозе Моуринью, подталкивает того к возможному уходу из клуба.

Напомним, Погба не намерен оставаться в "Манчестер Юнайтед". | soccernews.ru