"Манчестер Юнайтед" недоволен поведением Райолы

Теги манчестер юнайтедмино райолаполь погбажозе моуринью

"Манчестер Юнайтед" недоволен поведением РайолыАнглийский "Манчестер Юнайтед" остался недоволен поведением агента своего полузащитника Поля Погба Мино Райолы.

Так, по сведениям readmanutd.com, "красные дьяволы" считают, что именно представитель 24-летнего хавбека, используя его конфликт с главным тренером команды Жозе Моуринью, подталкивает того к возможному уходу из клуба.

Напомним, Погба не намерен оставаться в "Манчестер Юнайтед". | soccernews.ru

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