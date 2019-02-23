"Манчестер Юнайтед" необычным образом подготовил газон к матчу с "Ливерпулем" в АПЛ



Работники стадиона "Олд Траффорд" распылили на газоне чеснок перед матчем 27-го тура чемпионата Англии между "Манчестер Юнайтед" и "Ливерпулем", сообщает Daily Mail.

По сведениям издания, таким образом работники клуба защищали траву от паразитов. Подобной тактикой ранее уже пользовались некоторые клубы Премьер-лиги.

Матч "Манчестер Юнайтед" - "Ливерпуль" состоится 24 февраля, и начнется в 17.05 по московскому времени.

После 26 туров "Ливерпуль" занимает второе место в турнирной таблице Премьер-лиги, набрав 65 очков. "Манчестер Юнайтед" находится на четвертой позиции, имея в активе 51 очко.

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