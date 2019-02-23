"Манчестер Юнайтед" необычным образом подготовил газон к матчу с "Ливерпулем" в АПЛ
Работники стадиона "Олд Траффорд" распылили на газоне чеснок перед матчем 27-го тура чемпионата Англии между "Манчестер Юнайтед" и "Ливерпулем", сообщает Daily Mail.
По сведениям издания, таким образом работники клуба защищали траву от паразитов. Подобной тактикой ранее уже пользовались некоторые клубы Премьер-лиги.
Матч "Манчестер Юнайтед" - "Ливерпуль" состоится 24 февраля, и начнется в 17.05 по московскому времени.
После 26 туров "Ливерпуль" занимает второе место в турнирной таблице Премьер-лиги, набрав 65 очков. "Манчестер Юнайтед" находится на четвертой позиции, имея в активе 51 очко.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|27
|65
|2
|Ливерпуль
|26
|65
|3
|Тоттенхэм
|26
|60
|4
|Манчестер Юнайтед
|26
|51
|5
|Арсенал Лондон
|26
|50
|6
|Челси
|26
|50
|7
|Уотфорд
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|26
|39
|9
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|36
|10
|Эвертон
|27
|33
|11
|Борнмут
|26
|33
|12
|Лестер Сити
|26
|32
|13
|Кристал Пэлас
|26
|27
|14
|Брайтон & Хоув Альбион
|26
|27
|15
|Бернли
|26
|27
|16
|Ньюкасл Юнайтед
|26
|25
|17
|Кардифф Сити
|27
|25
|18
|Саутгемптон
|26
|24
|19
|Фулхэм
|27
|17
|20
|Хаддерсфилд Таун
|26
|11