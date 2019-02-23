"Манчестер Юнайтед" необычным образом подготовил газон к матчу с "Ливерпулем" в АПЛ

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"Манчестер Юнайтед" необычным образом подготовил газон к матчу с "Ливерпулем" в АПЛ
Работники стадиона "Олд Траффорд" распылили на газоне чеснок перед матчем 27-го тура чемпионата Англии между "Манчестер Юнайтед" и "Ливерпулем", сообщает Daily Mail. 

По сведениям издания, таким образом работники клуба защищали траву от паразитов. Подобной тактикой ранее уже пользовались некоторые клубы Премьер-лиги.

Матч "Манчестер Юнайтед" - "Ливерпуль" состоится 24 февраля, и начнется в 17.05 по московскому времени.

После 26 туров "Ливерпуль" занимает второе место в турнирной таблице Премьер-лиги, набрав 65 очков. "Манчестер Юнайтед" находится на четвертой позиции, имея в активе 51 очко.

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Команда М О
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2 Ливерпуль Ливерпуль 26 65
3 Тоттенхэм Тоттенхэм 26 60
4 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 26 51
5 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 26 50
6 Челси Челси 26 50
7 Уотфорд Уотфорд 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 26 39
9 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 36
10 Эвертон Эвертон 27 33
11 Борнмут Борнмут 26 33
12 Лестер Сити Лестер Сити 26 32
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 26 27
14 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 26 27
15 Бернли Бернли 26 27
16 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 26 25
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