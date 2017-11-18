"Манчестер Юнайтед" – "Ньюкасл" - 4:1 (обзор)

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"Манчестер Юнайтед" – "Ньюкасл" - 4:1 (обзор)

Вашему вниманию представляется обзор матча 12-го тура АПЛ между "Манчестер Юнайтед" и "Ньюкаслом".

Не пропустите: "Манчестер Юнайтед" в родных стенах одержал волевую разгромную победу над "Ньюкаслом". | http://soccernews.ru

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 12 34
2 Манчестер Юнайтед 12 26
3 Челси 12 25
4 Тоттенхэм 12 23
5 Ливерпуль 12 22
6 Арсенал Лондон 12 22
7 Бернли 12 22
8 Брайтон & Хоув Альбион 11 15
9 Уотфорд 11 15
10 Хаддерсфилд Таун 12 15
11 Ньюкасл Юнайтед 12 14
12 Лестер Сити 12 13
13 Борнмут 12 13
14 Саутгемптон 12 13
15 Сток Сити 11 12
16 Эвертон 12 12
17 Вест Бромвич Альбион 12 10
18 Вест Хэм Юнайтед 11 9
19 Суонси Сити 12 8
20 Кристал Пэлас 12 5
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