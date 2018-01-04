"Манчестер Юнайтед" обеспокоен поведением Моуринью

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"Манчестер Юнайтед" обеспокоен поведением Моуринью

Руководство "Манчестер Юнайтед" обеспокоено поведением главного тренера команды Жозе Моуринью, сообщает Daily Mail.

По сведениям издания, боссы "красных дьяволов" обратили внимание на то, что португальский специалист ведёт себя всё более отстраненно, а также стал чаще уезжать в Лондон, где проживает его семья.

Руководители "МЮ" опасаются, что это может быть связано с желанием Моуринью покинуть клуб уже следующим летом.

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