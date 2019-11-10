"Манчестер Юнайтед" обратил взор на лучшего бомбардира Серии А

Теги манчестер юнайтедлациочиро иммобилетрансферы

"Манчестер Юнайтед" обратил взор на лучшего бомбардира Серии А

Нападающий "Лацио" Чиро Иммобиле попал в сферу интересов "Манчестер Юнайтед".

Как сообщает Sky Sports, 29-летний футболист впечатлил своей игрой руководство "МЮ", поэтому клуб включил его в свой шорт-лист.

Отметим, что на данный момент Иммобиле с 13 голами является лучшим бомбардиром в нынешнем сезоне Серии А.

Всего в этом сезоне на счету итальянца 15 голов и 4 ассиста в 14 играх. Трансферная стоимость игрока оценивается в 40 миллионов евро.

Читайте также: "Манчестер Юнайтед" намерен зимой провернуть два топ-трансфера. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

"Барселона" может уволить Вальверде после матча с "Сельтой"

"Барселона" может уволить Вальверде после матча с "Сельтой"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 11 31
2 Лестер Сити Лестер Сити 12 26
3 Челси Челси 12 26
4 Манчестер Сити Манчестер Сити 11 25
5 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 12 17
6 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 12 17
7 Борнмут Борнмут 12 16
8 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 11 15
9 Бернли Бернли 12 15
10 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 12 15
11 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 12 15
12 Тоттенхэм Тоттенхэм 12 14
13 Эвертон Эвертон 12 14
14 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 11 13
15 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 11 13
16 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 12 13
17 Астон Вилла Астон Вилла 11 11
18 Уотфорд Уотфорд 12 8
19 Саутгемптон Саутгемптон 12 8
20 Норвич Сити Норвич Сити 12 7
Полная таблица

топ-5 тегов