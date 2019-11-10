"Манчестер Юнайтед" обратил взор на лучшего бомбардира Серии А

Нападающий "Лацио" Чиро Иммобиле попал в сферу интересов "Манчестер Юнайтед".

Как сообщает Sky Sports, 29-летний футболист впечатлил своей игрой руководство "МЮ", поэтому клуб включил его в свой шорт-лист.

Отметим, что на данный момент Иммобиле с 13 голами является лучшим бомбардиром в нынешнем сезоне Серии А.

Всего в этом сезоне на счету итальянца 15 голов и 4 ассиста в 14 играх. Трансферная стоимость игрока оценивается в 40 миллионов евро.

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