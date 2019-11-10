"Манчестер Юнайтед" обратил взор на лучшего бомбардира Серии А
Нападающий "Лацио" Чиро Иммобиле попал в сферу интересов "Манчестер Юнайтед".
Как сообщает Sky Sports, 29-летний футболист впечатлил своей игрой руководство "МЮ", поэтому клуб включил его в свой шорт-лист.
Отметим, что на данный момент Иммобиле с 13 голами является лучшим бомбардиром в нынешнем сезоне Серии А.
Всего в этом сезоне на счету итальянца 15 голов и 4 ассиста в 14 играх. Трансферная стоимость игрока оценивается в 40 миллионов евро.
Читайте также: "Манчестер Юнайтед" намерен зимой провернуть два топ-трансфера. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
опрос
Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Лента новостей
-
"Наполи" сыграл вничью с "Дженоа" в матче Серии А
-
"Манчестер Юнайтед" обратил взор на лучшего бомбардира Серии А
-
1
Месси и Гризманн ни разу не обменялись передачей в первом тайме игры с "Сельтой"
-
1
Головин принес "Монако" победу над "Дижоном" и другие результаты 13-го тура Лиги 1
-
Ларссон: "Меня задели по ноге, там должен был быть пенальти"
-
Тедеско о матче с "Крыльями Советов": "Заслуженная победа"
-
"Барселона" может уволить Вальверде после матча с "Сельтой"
-
Левандовски установил очередной рекорд Бундеслиги
-
1
Бензема обошел Пушкаша в списке лучших бомбардиров "Реала" в Примере
-
1
"Бавария" уверенно разобралась с дортмундской "Боруссией"
-
1
Дубль Бензема помог "Реалу" разгромить "Эйбар"
-
1
"Лестер" обыграл "Арсенал" в матче АПЛ
-
2
"Бавария" не заинтересована в приглашении Аллегри
-
"Интер" вырвал победу в матче с "Вероной" и возглавил Серию А
-
Карпин прокомментировал поражение от "Тамбова"
-
Икарди принес ПСЖ волевую победу над "Брестом"
-
1
"Спартак" добил играющие в меньшинстве "Крылья Советов"
-
1
Еще один топ-клуб АПЛ поборется за Промеса
-
2
Гальярдо прокомментировал слухи, связывающие его с "Барселоной"
-
"Львов" обыграл "Ворсклу", "Десна" и "Мариуполь" потеряли очки в УПЛ
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|11
|31
|2
|Лестер Сити
|12
|26
|3
|Челси
|12
|26
|4
|Манчестер Сити
|11
|25
|5
|Шеффилд Юнайтед
|12
|17
|6
|Арсенал Лондон
|12
|17
|7
|Борнмут
|12
|16
|8
|Брайтон & Хоув Альбион
|11
|15
|9
|Бернли
|12
|15
|10
|Кристал Пэлас
|12
|15
|11
|Ньюкасл Юнайтед
|12
|15
|12
|Тоттенхэм
|12
|14
|13
|Эвертон
|12
|14
|14
|Манчестер Юнайтед
|11
|13
|15
|Вулверхэмптон
|11
|13
|16
|Вест Хэм Юнайтед
|12
|13
|17
|Астон Вилла
|11
|11
|18
|Уотфорд
|12
|8
|19
|Саутгемптон
|12
|8
|20
|Норвич Сити
|12
|7