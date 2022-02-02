"Манчестер Юнайтед" обратился с просьбой к Погба по поводу его будущего

Фото: инстаграм Погба\Автор неизвестен

"Манчестер Юнайтед" обратился к французскому хавбек команды Полю Погба с просьбой повременить с решением по поводу своего будущего, сообщает ESPN.

По информации источника, руководство "красных дьяволов" попросило француза дождаться назначения нового главного тренера, так как если его устроит кандидатура нового наставника команды, то по мнению клуба, он подпишет новый контракт и не уйдет летом на правах свободного агента.

Отмечается, что в данный момент сам Погба еще не знает, где будет играть в следующем сезона.

Также не пропустите: Обамеянг перешел в "Барселону". | http://soccernews.ru