"Манчестер Юнайтед" объявил о назначении тен Хага

Фото: сайт "Манчестер Юнайтед"/Автор неизвестен

Пресс-служба "Манчестер Юнайтед" на официальном сайте объявила о назначении на пост главного тренера наставника "Аякса" Эрика тен Хага.

Голландский специалист подписал с английским клубом трехлетний контракт и приступит к своим обязанностям со следующего сезона.

52-летний тен Хаг тренирует "Аякс" с 2017 года. Ранее он работал с "Гоу Эдед Иглз", "Баварией-2" и "Утрехтом". 2-кратный чемпион Нидерландов, 2-кратный обладатель Кубка Нидерландов, обладатель Суперкубка Нидерландов.

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