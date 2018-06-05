"Манчестер Юнайтед" объявил о переходе Фреда

Бразильский полузащитник "Шахтера" Фред Родригес перешел в "Манчестер Юнайтед", сообщает официальный сайт клуба.

Сумма трансфера составила 60 миллионов евро. Футболист успешно прошел медицинское обследование и подписал с английским клубом контракт до лета 2023 года с зарплатой в пять миллионов евро в год.

25-летний Фред выступал за "Шахтер" с 2013 года, провел за клуб 155 матчей, забил 15 голов и отдал 15 результативных передач. Трехкратный чемпион Украины, трехкратный обладатель Кубка Украины, четырехкратный обладатель Суперкубка Украины. Ориентировочная стоимость игрока составляет 32 миллиона евро.

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