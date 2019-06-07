"Манчестер Юнайтед" объявил о переходе хавбека сборной Уэльса

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"Манчестер Юнайтед" объявил о переходе хавбека сборной Уэльса
Валлийский полузащитник "Суонси" Дэниэл Джеймс перешел в "Манчестер Юнайтед", сообщает официальный сайт клуба.

Сумма трансфера не разглашается, но ранее сообщалось, что манкунианцы заплатят за игрока 17 миллионов евро. Джеймс успешно прошел медобследование и подписал с "МЮ" долгосрочный контракт.

21-летний Джеймс выступал за "Суонси" с 2016 года, провел за клуб 39 матчей во всех турнирах, в которых забил шесть голов и отдал 10 результативных передач. За сборную Уэльса сыграл 2 матча и забил 1 гол. Ориентировочная стоимость игрока составляет 3 миллиона евро.

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