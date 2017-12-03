"Манчестер Юнайтед" объявил о переходе молодого хавбека Траоре

Полузащитник "Сарселя" Алиу Траоре стал игроком "Манчестер Юнайтед", сообщает официальный сайт клуба.

Сумма трансфера и условия личного контракта футболиста не разглашаются.

"Мы следили за Траоре в течение некоторого времени и он оказался очень хорош. Траоре является физически сильным игроком и действует как классический box-to-box. Алиу прогрессирует с каждым днем", - сказал тренер молодежной команды "МЮ" Киран МакКенна.

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