"Манчестер Юнайтед" объявил о переходе полузащитника сборной Уэльса

Теги манчестер юнайтедсуонси ситидэниел джеймстрансферы

"Манчестер Юнайтед" объявил о переходе полузащитника сборной Уэльса

Валлийский полузащитника "Суонси" Дэниел Джеймс перешел в "Манчестер Юнайтед", сообщает официальный сайт клуба.

Сумма трансфера составила 17 миллионов евро. Футболист подписал с манкунианцами пятилетний контракт с опцией продления на 1 год.

21-летний Джеймс является воспитанником "Суонси". Всего за клуб он провел 39 матчей во всех турнирах, в которых забил 6 мячей и отдал 10 голевых передач. За сборную Уэльса сыграл 4 матча и забил 1 гол.

Не пропустите: Круче, чем Марсиаль и Санчес! Зачем "Манчестер Юнайтед" понадобился Даниэль Джеймс из Чемпионшипа? | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

Круче, чем Марсиаль и Санчес! Зачем "Манчестер Юнайтед" понадобился Даниэль Джеймс из Чемпионшипа?

Круче, чем Марсиаль и Санчес! Зачем "Манчестер Юнайтед" понадобился Даниэль Джеймс из Чемпионшипа?

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити Манчестер Сити 38 98
2 Ливерпуль Ливерпуль 38 97
3 Челси Челси 38 72
4 Тоттенхэм Тоттенхэм 38 71
5 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 38 70
6 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 38 66
7 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 38 57
8 Эвертон Эвертон 38 54
9 Лестер Сити Лестер Сити 38 52
10 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 38 52
11 Уотфорд Уотфорд 38 50
12 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 38 49
13 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 38 45
14 Борнмут Борнмут 38 45
15 Бернли Бернли 38 40
16 Саутгемптон Саутгемптон 38 39
17 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 38 36
18 Кардифф Сити Кардифф Сити 38 34
19 Фулхэм Фулхэм 38 26
20 Хаддерсфилд Таун Хаддерсфилд Таун 38 16
Полная таблица

топ-5 тегов