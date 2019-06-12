"Манчестер Юнайтед" объявил о переходе полузащитника сборной Уэльса

Валлийский полузащитника "Суонси" Дэниел Джеймс перешел в "Манчестер Юнайтед", сообщает официальный сайт клуба.

Сумма трансфера составила 17 миллионов евро. Футболист подписал с манкунианцами пятилетний контракт с опцией продления на 1 год.

21-летний Джеймс является воспитанником "Суонси". Всего за клуб он провел 39 матчей во всех турнирах, в которых забил 6 мячей и отдал 10 голевых передач. За сборную Уэльса сыграл 4 матча и забил 1 гол.