"Манчестер Юнайтед" объявил о переходе Санчо

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"Манчестер Юнайтед" объявил о переходе Санчо

Фото: сайт "Манчестер Юнайтед"/Автор неизвестен 

Пресс-служба "Манчестер Юнайтед" на официальном сайте объявила о переходе полузащитника дортмундской "Боруссии" Джейдона Санчо.

Сумма трансфера составила 85 миллионов евро. Футболист подписал с манкунианцами контракт до лета 2026 года.

21-летний Санчо выступал за "Боруссию" с 2017 года. Всего он провел за немецкий клуб 137 матчей во всех турнирах, забил 50 голов и отдал 64 результативные передачи. За сборную Англии сыграл 22 матча и забил три мяча. Обладатель Кубка Германии, обладатель Суперкубка Германии.

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