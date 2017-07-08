"Манчестер Юнайтед" объявил о подписании Лукаку

Теги манчестер юнайтедромелу лукаку

"Манчестер Юнайтед" объявил о подписании Лукаку"Манчестер Юнайтед" подписал нападающего "Эвертона" Ромелу Лукаку.

Об этом гласит сообщение английского клуба в Twitter.

Ожидается, что за 24-летнего игрока "МЮ" заплатит более 80 миллионов евро.

Лукаку выступал за "ирисок" с 2014 года. На его счету 171 матч, в которых забил 87 голов. 

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комментарии
Джонни

С этой машиной перспективы неплохие. )

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