"Манчестер Юнайтед" объявил о продлении аренды Игало

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"Манчестер Юнайтед" объявил о продлении аренды Игало

Нападающий Одион Игало продолжит выступать за "Манчестер Юнайтед" до 31 января 2021 года.

"Красные дьяволы" объявили о продлении аренды 30-летнего нигерийца до вышеуказанной даты.

Напомним, что права на игрока принадлежат "Шанхай Шенхуа", а "МЮ" позаимствовал его в последний день зимнего трансферного окна.

В составе манкунианцев Игало забил 4 гола и сделал 1 ассист в 8 матчах.

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