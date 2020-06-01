"Манчестер Юнайтед" объявил о продлении аренды Игало

Нападающий Одион Игало продолжит выступать за "Манчестер Юнайтед" до 31 января 2021 года.

"Красные дьяволы" объявили о продлении аренды 30-летнего нигерийца до вышеуказанной даты.

Напомним, что права на игрока принадлежат "Шанхай Шенхуа", а "МЮ" позаимствовал его в последний день зимнего трансферного окна.

В составе манкунианцев Игало забил 4 гола и сделал 1 ассист в 8 матчах.

Не пропустите: "Манчестер Юнайтед" интересуется трансферной целью "Реала". | http://soccernews.ru