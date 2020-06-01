"Манчестер Юнайтед" объявил о продлении аренды Игало
Нападающий Одион Игало продолжит выступать за "Манчестер Юнайтед" до 31 января 2021 года.
"Красные дьяволы" объявили о продлении аренды 30-летнего нигерийца до вышеуказанной даты.
Напомним, что права на игрока принадлежат "Шанхай Шенхуа", а "МЮ" позаимствовал его в последний день зимнего трансферного окна.
В составе манкунианцев Игало забил 4 гола и сделал 1 ассист в 8 матчах.
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|Команда
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|2
|Манчестер Сити
|27
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|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
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|Кристал Пэлас
|27
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|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
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|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18