"Манчестер Юнайтед" объявил о продлении контракта с бразильским хавбеком

"Манчестер Юнайтед" продлил контракт с бразильским полузащитником Андреасом Перейрой, сообщает официальный сайт клуба.

Английский клуб активировал опцию об автоматическом продлении соглашения до лета 2020 года. Нынешний контракт истекал ближайшим летом.

23-летний Перейра является воспитанником "Манчестер Юнайтед". Всего он провел за клуб 27 матчей во всех турнирах, забил два мяча и отдал одну голевую передачу.

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