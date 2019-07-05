"Манчестер Юнайтед" объявил о продлении контракта с бразильским полузащитником
"Манчестер Юнайтед" продлил контракт с бразильским полузащитником Андреасом Перейрой, сообщает официальный сайт клуба.
Новое соглашение между футболистом и клубом будет действовать до лета 2023 года.
"Перейра - наш воспитанник. Он понимает, что означает выступать за "Манчестер Юнайтед". Андреас приехал к нам из другой страны, но быстро понял клубные ценности. Он является важным членом нашей команды", - сказал главный тренер манкунианцев Уле-Гуннар Сульшер.
23-летний Перейра выступает за "Манчестер Юнайтед" с 2014 года, провел за клуб 35 матчей во всех турнирах, в которых забил два гола и отдал одну результативную передачу. Сдавался в аренду "Гранаде" и "Валенсии". За сборную Бразилии сыграл 1 матч. Ориентировочная стоимость игрока составляет 10 миллионов евро.
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|М
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|38
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|38
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|Тоттенхэм
|38
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|Арсенал Лондон
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|Манчестер Юнайтед
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|7
|Вулверхэмптон
|38
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|8
|Эвертон
|38
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|9
|Лестер Сити
|38
|52
|10
|Вест Хэм Юнайтед
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|Уотфорд
|38
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|Кристал Пэлас
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|49
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|Ньюкасл Юнайтед
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|Борнмут
|38
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|38
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|Саутгемптон
|38
|39
|17
|Брайтон & Хоув Альбион
|38
|36
|18
|Кардифф Сити
|38
|34
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|Фулхэм
|38
|26
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|Хаддерсфилд Таун
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