"Манчестер Юнайтед" объявил о продлении контракта с бразильским полузащитником

"Манчестер Юнайтед" продлил контракт с бразильским полузащитником Андреасом Перейрой, сообщает официальный сайт клуба.

Новое соглашение между футболистом и клубом будет действовать до лета 2023 года.

"Перейра - наш воспитанник. Он понимает, что означает выступать за "Манчестер Юнайтед". Андреас приехал к нам из другой страны, но быстро понял клубные ценности. Он является важным членом нашей команды", - сказал главный тренер манкунианцев Уле-Гуннар Сульшер.

23-летний Перейра выступает за "Манчестер Юнайтед" с 2014 года, провел за клуб 35 матчей во всех турнирах, в которых забил два гола и отдал одну результативную передачу. Сдавался в аренду "Гранаде" и "Валенсии". За сборную Бразилии сыграл 1 матч. Ориентировочная стоимость игрока составляет 10 миллионов евро.

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