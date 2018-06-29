"Манчестер Юнайтед" объявил о продлении контракта с Феллаини

"Манчестер Юнайтед" на своём официальном сайте объявил о продлении контракта с полузащитником Маруаном Феллаини.

Стороны заключили соглашение до лета 2020 года. По некоторым данным, зарплата бельгийца составит порядка шести миллионов евро за сезон.

30-летний Феллаини выступает за "МЮ" с 2013 года, сыграл 156 матчей и забил 20 голов.

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