"Манчестер Юнайтед" объявил о продлении контракта с Феллаини

Теги манчестер юнайтедмаруан феллаини

"Манчестер Юнайтед" объявил о продлении контракта с Феллаини

"Манчестер Юнайтед" на своём официальном сайте объявил о продлении контракта с полузащитником Маруаном Феллаини.

Стороны заключили соглашение до лета 2020 года. По некоторым данным, зарплата бельгийца составит порядка шести миллионов евро за сезон.

30-летний Феллаини выступает за "МЮ" с 2013 года, сыграл 156 матчей и забил 20 голов.

Не пропустите: "Манчестер Юнайтед" близок к подписанию вратаря "Сток Сити". | http://soccernews.ru

Комментарии

опрос

Кто станет лучшим бомбардиром ЧМ-2018?
Все опросы

главное

Главные новости дня: 29 июня

Главные новости дня: 29 июня

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 38 100
2 Манчестер Юнайтед 38 81
3 Тоттенхэм 38 77
4 Ливерпуль 38 75
5 Челси 38 70
6 Арсенал Лондон 38 63
7 Бернли 38 54
8 Эвертон 38 49
9 Лестер Сити 38 47
10 Ньюкасл Юнайтед 38 44
11 Кристал Пэлас 38 44
12 Борнмут 38 44
13 Вест Хэм Юнайтед 38 42
14 Уотфорд 38 41
15 Брайтон & Хоув Альбион 38 40
16 Хаддерсфилд Таун 38 37
17 Саутгемптон 38 36
18 Суонси Сити 38 33
19 Сток Сити 38 33
20 Вест Бромвич Альбион 38 31
Полная таблица

топ-5 тегов