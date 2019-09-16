"Манчестер Юнайтед" объявил о продлении контракта с голкипером Давидом де Хеа

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"Манчестер Юнайтед" объявил о продлении контракта с голкипером Давидом де Хеа

"Манчестер Юнайтед" продлил контракт с голкипером Давидом де Хеа. Об этом клуб объявил на официальном сайте.

Контракт 28-летнего игрока с "красными дьяволами" рассчитан до лета 2023 года с опцией продления на сезон.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

✍️ @D_DeGeaOfficial is here to stay! #MUFC #DaveSaves #DeGea

Публикация от Manchester United (@manchesterunited)

Де Хеа выступает за "МЮ" с 2011 года, сыграл 366 матчей, в которых пропустил 377 голов.

Действующий контракт между 28-летним испанцем и английским клубом истекает следующим летом.

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