"Манчестер Юнайтед" объявил о продлении контракта с Мактоминеем

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Скотт Мактоминей заключил с клубом новый долгосрочный контракт.

Стороны продлили соглашение до июня 2025 года с опцией пролонгации ещё на один сезон.

Мактоминей является воспитанником "красных дьяволов", за основную команду он дебютировал в мае 2017 года.

С тех пор 23-летний шотландец провёл за "МЮ" 75 матчей, забил 7 голов и сделал 1 ассист.

Не пропустите: Гари Невилл назвал единственного игрока мирового уровня в "Манчестер Юнайтед". | http://soccernews.ru