"Манчестер Юнайтед" объявил о продлении контракта с Мактоминеем

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"Манчестер Юнайтед" объявил о продлении контракта с Мактоминеем

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Скотт Мактоминей заключил с клубом новый долгосрочный контракт.

Стороны продлили соглашение до июня 2025 года с опцией пролонгации ещё на один сезон.

Мактоминей является воспитанником "красных дьяволов", за основную команду он дебютировал в мае 2017 года.

С тех пор 23-летний шотландец провёл за "МЮ" 75 матчей, забил 7 голов и сделал 1 ассист.

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