"Манчестер Юнайтед" объявил о продлении контракта с основным защитником

Теги манчестер юнайтедвиктор линделеф

"Манчестер Юнайтед" объявил о продлении контракта с основным защитником
"Манчестер Юнайтед" продлил контракт со шведским защитником Виктором Линделефом, сообщает официальный сайт клуба.

Новое соглашение между английским клубом и футболистом действует до лета 2024 года. В контракте есть опция продления еще на год.

25-летний Линделеф выступает за "Манчестер Юнайтед" с 2017 года. Всего в составе манкунианцев он провел 74 матча во всех турнирах, в которых забил один гол и отдал одну результативную передачу. Ранее играл за "Вастерас" и "Бенфику". За сборную Швеции сыграл 31 матч и забил три мяча.

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