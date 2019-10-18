"Манчестер Юнайтед" объявил о продлении контракта с защитником Уильямсом

Защитник Брэндон Уильямс подписал новый долгосрочный контракт с "Манчестер Юнайтед", сообщает официальный сайт клуба.

Стороны заключили соглашение до лета 2022 года с опцией продления ещё на один сезон.

Уильямс - воспитанник "красных дьяволов". За основную команду он дебютировал 25 сентября этого года, всего в его активе 2 матча.

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