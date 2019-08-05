"Манчестер Юнайтед" объявил о трансфере Магуайра

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"Манчестер Юнайтед" объявил о трансфере Магуайра

"Манчестер Юнайтед" объявил о подписании игрока "Лестера" Харри Магуайра.

Контракт футболиста с английский клубом рассчитан до 2024 года. Его ориентировочная стоимость - 88 миллионов евро.

В прошлом сезоне игрок провел 32 матча за клуб из Лестера и забил три гола.

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