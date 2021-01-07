"Манчестер Юнайтед" объявил о трансфере молодого таланта за 21 миллион евро

"Манчестер Юнайтед" на официальном сайте объявил о трансфере ивуарийского нападающего "Аталанты" Амада Траоре.

Футболист подписал с английским клубом контракт до лета 2025 года с возможностью продления еще на год. "Манчестер Юнайтед" заплатил за Траоре 21 миллион евро. Сумма трансфера может возрасти до 30 миллионов за счет бонусов.

18-летний Траоре является воспитанником "Аталанты". За итальянский клуб он провел пять матчей и забил один гол.

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