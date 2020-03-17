"Манчестер Юнайтед" объявил об отмене тренировок

Теги манчестер юнайтедкоронавирус

"Манчестер Юнайтед" объявил об отмене тренировок

Руководство "Манчестер Юнайтед" решило отменить тренировочные занятия первой команды.

"Мы ежедневно анализируем ситуацию с коронавирусом. Учитывая последние указания правительства и руководствуясь разумными мерами предосторожности, первая команда, женская команда и игроки академии теперь будут тренироваться индивидуально, вне клуба", - говорится в официальном заявлении "красных дьяволов".

Напомним, что текущие розыгрыши АПЛ и еврокубков приостановлены на неопределённый срок.

В Премьер-лиге по итогам 29 туров "МЮ" занимает пятое место в турнирной таблице, отставая от зоны ЛЧ всего на три очка.

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