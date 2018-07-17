"Манчестер Юнайтед" объявил об уходе Блинда

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"Манчестер Юнайтед" объявил об уходе Блинда

"Манчестер Юнайтед" в своём официальном твиттере объявил об уходе защитника Дэйли Блинда.

"Красные дьяволы" договорились с "Аяксом" о трансфере 28-летнего футболиста. По некоторым данным, сумма сделки составит 16 миллионов евро плюс бонусы.

Блинд выступал за "МЮ" с 2014 года, сыграл 141 матч и забил 6 голов.

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