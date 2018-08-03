"Манчестер Юнайтед" объявил об уходе португальского вратаря

Теги манчестер юнайтедвитория сетубал

"Манчестер Юнайтед" объявил об уходе португальского вратаря

"Манчестер Юнайтед" на своём официальном сайте объявил об уходе вратаря Жоэла Перейры.

"Красные дьяволы" отдали португальского стража ворот в аренду "Витории Сетубал".

При этом о продаже 22-летнего Перейры речь пока не идёт, поскольку главный тренер "МЮ" Жозе Моуринью рассчитывает на него в будущем.

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