"Манчестер Юнайтед" объявил об уходе португальского вратаря

"Манчестер Юнайтед" на своём официальном сайте объявил об уходе вратаря Жоэла Перейры.

"Красные дьяволы" отдали португальского стража ворот в аренду "Витории Сетубал".

При этом о продаже 22-летнего Перейры речь пока не идёт, поскольку главный тренер "МЮ" Жозе Моуринью рассчитывает на него в будущем.

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