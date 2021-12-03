"Манчестер Юнайтед" обыграл "Арсенал" в АПЛ
Фото: инстаграм "Манчестер Юнайтед"/Автор неизвестен
"Манчестер Юнайтед" на своем поле обыграл лондонский "Арсенал" в матче 14-го тура АПЛ.
"Манчестер Юнайтед" - "Арсенал" - 3:2
Голы: Смит-Роу, 13 - 0:1, Бруну Фернандеш, 44 - 1:1, Роналду, 52 - 2:1, Эдегор, 54 - 2:2, Роналду (пенальти), 70 - 3:2.
"Манчестер Юнайтед" - Де Хеа, Диогу Далот, Магуайр, Линделеф, Теллес, Фред, Бруну Фернандеш (ван де Бек, 90), Мактомини, Санчо, Роналду (Марсьяль, 88), Рэшфорд (Лингард, 79).
"Арсенал" - Рэмсдейл, Томиясу, Габриэл, Уайт, Нуну Тавареш, Смит-Роу (Сака, 70), Эль-Ненни, Парти, Эдегор (Нкетиа, 79), Мартинелли, Обамеянг (Ляказетт, 79).
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