"Манчестер Юнайтед" обыграл "Астон Виллу" и догнал лидера АПЛ
В матче 17-го тура чемпионата Англии "Манчестер Юнайтед" на своем поле обыграл "Астон Виллу" со счетом 2:1. Победу манкунианцам принесли голы Антони Марсьяля и Бруну Фернандеша. В составе гостей отличился Бертран Траоре.
"Манчестер Юнайтед", набрав 33 очка, догнал лидирующий в Премьер-лиге "Ливерпуль". "Астон Вилла" с 26 очками осталась на шестой позиции.
"Манчестер Юнайтед" – "Астон Вилла" - 2:1 (1:0)
Голы: Марсьяль, 40 - 1:0, Траоре, 58 - 1:1, Бруну Фернандеш, 61 (с пенальти) - 2:1
"Манчестер Юнайтед": Де Хеа, Байи, Магуайр, Уан-Биссака, Шоу, Бруну Фернандеш (Джеймс, 87), Фред (Туанзебе, 90), Погба, Мактомини (Матич, 65), Марсьяль, Рэшфорд.
"Астон Вилла": Мартинес, Конса, Таргетт, Мингз, Кэш, Эль-Гази (Дэвис, 84), Грилиш, Дуглас Луис, Макгинн, Траоре (Рэмзи, 79), Уоткинс.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18