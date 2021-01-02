"Манчестер Юнайтед" обыграл "Астон Виллу" и догнал лидера АПЛ

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"Манчестер Юнайтед" обыграл "Астон Виллу" и догнал лидера АПЛ

В матче 17-го тура чемпионата Англии "Манчестер Юнайтед" на своем поле обыграл "Астон Виллу" со счетом 2:1. Победу манкунианцам принесли голы Антони Марсьяля и Бруну Фернандеша. В составе гостей отличился Бертран Траоре.

"Манчестер Юнайтед", набрав 33 очка, догнал лидирующий в Премьер-лиге "Ливерпуль". "Астон Вилла" с 26 очками осталась на шестой позиции.

"Манчестер Юнайтед" – "Астон Вилла" - 2:1 (1:0)
Голы: Марсьяль, 40 - 1:0, Траоре, 58 - 1:1, Бруну Фернандеш, 61 (с пенальти) - 2:1

"Манчестер Юнайтед": Де Хеа, Байи, Магуайр, Уан-Биссака, Шоу, Бруну Фернандеш (Джеймс, 87), Фред (Туанзебе, 90), Погба, Мактомини (Матич, 65), Марсьяль, Рэшфорд.

"Астон Вилла": Мартинес, Конса, Таргетт, Мингз, Кэш, Эль-Гази (Дэвис, 84), Грилиш, Дуглас Луис, Макгинн, Траоре (Рэмзи, 79), Уоткинс.

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