"Манчестер Юнайтед" обыграл "Бернли" и вышел на 5-е место в АПЛ

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"Манчестер Юнайтед" обыграл "Бернли" и вышел на 5-е место в АПЛ

В 20-м туре чемпионата Англии "Манчестер Юнайтед" на выезде обыграл "Бернли" со счетом 2:0. Победу манкунианцам принесли голы Антони Марсьяля и Маркуса Рэшфорда, которые отличились в концовках каждого из таймов.

Благодаря победе "Манчестер Юнайтед" поднялся на пятое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги, набрав 31 очко. "Бернли" с 24 очками остался на 13-й позиции.

"Бернли" – "Манчестер Юнайтед" - 0:2 (0:1)
Голы: Марсьяль, 44 - 0:1, Рэшфорд, 90+5 - 0:2

"Манчестер Юнайтед": Де Хеа, Уильямс, Янг, Линделеф, Магуайр, Перейра (Лингард, 73), Матич, Джеймс, Фред, Марсьяль (Шоу, 89), Рэшфорд.

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