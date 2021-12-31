"Манчестер Юнайтед" обыграл "Бернли" в АПЛ

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"Манчестер Юнайтед" обыграл "Бернли" в АПЛФото: инстаграм "Манчестер Юнайтед"/Автор неизвестен

"Манчестер Юнайтед" обыграл на своем поле "Бернли" в матче 20-го тура АПЛ.

"Манчестер Юнайтед" - "Бернли" - 3:1

Голы: Мактоминей, 8 - 1:0, Ми (автогол), 27 - 2:0, Роналду, 35 - 3:0, Леннон, 38 - 3:1.

"Манчестер Юнайтед" - Де Хеа, Уан-Биссака, Магуайр, Байи (Варан, 66), Шоу, Матич, Мактомини, Санчо, Роналду, Кавани, Гринвуд (Диогу Далот, 81).

"Бернли" - Хеннесси, Лоутон, Ми, Тарковски, Тэйлор, Гудмундссон, Корк (Стивенс, 58), Вествуд, Леннон (Выдра, 74), Макнил (Питерс, 84), Вуд.

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