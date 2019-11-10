"Манчестер Юнайтед" обыграл "Брайтон" в матче АПЛ

Теги манчестер юнайтедбрайтон & хоув альбион

"Манчестер Юнайтед" обыграл "Брайтон" в матче АПЛ

В 12-м туре чемпионата Англии "Манчестер Юнайтед" обыграл "Брайтон" со счетом 3:1. Победу манкунианцам принесли голы Андреса Перейры, Маркуса Рэшфорда, а также автогол Дэви Проппера. У гостей отличился Льюис Данк.

Благодаря побед "Манчестер Юнайтед" поднялся на седьмое место в турнирной таблице Премьер-лиги.

В другом матче 12-го тура "Вулверхэмптон" выиграл у "Астон Виллы" со счетом 2:1.

"Манчестер Юнайтед" – "Брайтон" - 3:1 (2:0)
Голы: Перейра, 17 - 1:0, Проппор, 19 - 2:0, Данк, 64 - 2:1, Рэшфорд, 66 - 3:1

"Манчестер Юнайтед": Де Хеа, Уильямс (Рохо, 90), Линделеф, Магуайр, Уан-Биссака, Мактомини, Фред, Перейра (Лингард, 70), Джеймс, Марсьяль, Рэшфорд (Гринвуд, 90).

"Вулверхэмптон" – "Астон Вилла" - 2:1 (1:0)
Голы: Рубен Невеш, 41 - 1:0, Хименес, 84 - 2:0, Трезеге, 90 - 2:1

Не пропустите: Обамеянг разбил машину за треть миллиона евро. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

ЦСКА одержал волевую поду над "Сочи" в РПЛ

ЦСКА одержал волевую поду над "Сочи" в РПЛ

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 11 31
2 Лестер Сити Лестер Сити 12 26
3 Челси Челси 12 26
4 Манчестер Сити Манчестер Сити 11 25
5 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 12 17
6 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 12 17
7 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 12 16
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 12 16
9 Борнмут Борнмут 12 16
10 Бернли Бернли 12 15
11 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 12 15
12 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 12 15
13 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 12 15
14 Тоттенхэм Тоттенхэм 12 14
15 Эвертон Эвертон 12 14
16 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 12 13
17 Астон Вилла Астон Вилла 12 11
18 Уотфорд Уотфорд 12 8
19 Саутгемптон Саутгемптон 12 8
20 Норвич Сити Норвич Сити 12 7
Полная таблица

топ-5 тегов