"Манчестер Юнайтед" обыграл "Брайтон" в матче АПЛ
В 12-м туре чемпионата Англии "Манчестер Юнайтед" обыграл "Брайтон" со счетом 3:1. Победу манкунианцам принесли голы Андреса Перейры, Маркуса Рэшфорда, а также автогол Дэви Проппера. У гостей отличился Льюис Данк.
Благодаря побед "Манчестер Юнайтед" поднялся на седьмое место в турнирной таблице Премьер-лиги.
В другом матче 12-го тура "Вулверхэмптон" выиграл у "Астон Виллы" со счетом 2:1.
"Манчестер Юнайтед" – "Брайтон" - 3:1 (2:0)
Голы: Перейра, 17 - 1:0, Проппор, 19 - 2:0, Данк, 64 - 2:1, Рэшфорд, 66 - 3:1
"Манчестер Юнайтед": Де Хеа, Уильямс (Рохо, 90), Линделеф, Магуайр, Уан-Биссака, Мактомини, Фред, Перейра (Лингард, 70), Джеймс, Марсьяль, Рэшфорд (Гринвуд, 90).
"Вулверхэмптон" – "Астон Вилла" - 2:1 (1:0)
Голы: Рубен Невеш, 41 - 1:0, Хименес, 84 - 2:0, Трезеге, 90 - 2:1
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|11
|31
|2
|Лестер Сити
|12
|26
|3
|Челси
|12
|26
|4
|Манчестер Сити
|11
|25
|5
|Шеффилд Юнайтед
|12
|17
|6
|Арсенал Лондон
|12
|17
|7
|Манчестер Юнайтед
|12
|16
|8
|Вулверхэмптон
|12
|16
|9
|Борнмут
|12
|16
|10
|Бернли
|12
|15
|11
|Брайтон & Хоув Альбион
|12
|15
|12
|Кристал Пэлас
|12
|15
|13
|Ньюкасл Юнайтед
|12
|15
|14
|Тоттенхэм
|12
|14
|15
|Эвертон
|12
|14
|16
|Вест Хэм Юнайтед
|12
|13
|17
|Астон Вилла
|12
|11
|18
|Уотфорд
|12
|8
|19
|Саутгемптон
|12
|8
|20
|Норвич Сити
|12
|7