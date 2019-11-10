"Манчестер Юнайтед" обыграл "Брайтон" в матче АПЛ

В 12-м туре чемпионата Англии "Манчестер Юнайтед" обыграл "Брайтон" со счетом 3:1. Победу манкунианцам принесли голы Андреса Перейры, Маркуса Рэшфорда, а также автогол Дэви Проппера. У гостей отличился Льюис Данк.

Благодаря побед "Манчестер Юнайтед" поднялся на седьмое место в турнирной таблице Премьер-лиги.

В другом матче 12-го тура "Вулверхэмптон" выиграл у "Астон Виллы" со счетом 2:1.

"Манчестер Юнайтед" – "Брайтон" - 3:1 (2:0)

Голы: Перейра, 17 - 1:0, Проппор, 19 - 2:0, Данк, 64 - 2:1, Рэшфорд, 66 - 3:1

"Манчестер Юнайтед": Де Хеа, Уильямс (Рохо, 90), Линделеф, Магуайр, Уан-Биссака, Мактомини, Фред, Перейра (Лингард, 70), Джеймс, Марсьяль, Рэшфорд (Гринвуд, 90).

"Вулверхэмптон" – "Астон Вилла" - 2:1 (1:0)

Голы: Рубен Невеш, 41 - 1:0, Хименес, 84 - 2:0, Трезеге, 90 - 2:1

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