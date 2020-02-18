"Манчестер Юнайтед" обыграл "Челси" в матче АПЛ
В матче 26-го тура чемпионата Англии "Челси" на своем поле проиграл "Манчестер Юнайтед" со счетом 0:2. Победу манкунианцам принесли голы Антони Марсьяля и Харри Магуайра.
Благодаря победе "Манчестер Юнайтед" вышел на седьмое место в турнирной таблице Премьер-лиги и отстает от зоны Лиги Чемпионов на три очка. "Челси" остался на четвертой позиции.
"Челси" – "Манчестер Юнайтед" - 0:2 (0:1)
Голы: Марсьяль, 45 - 0:1, Магуайр, 66 - 0:2
"Челси": Кабальеро, Джеймс, Кристенсен (Зума, 46), Рюдигер, Аспиликуэта, Канте (Маунт, 12), Ковачич, Виллиан, Жоржиньо, Педро, Батшуайи (Жиру, 68).
"Манчестер Юнайтед": Де Хеа, Уильямс, Магуайр, Шоу, Уан-Биссака, Джеймс (Перейра, 80), Фред, Бруну Фернандеш, Матич, Марсьяль, Байи.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|26
|76
|2
|Манчестер Сити
|25
|51
|3
|Лестер Сити
|26
|50
|4
|Челси
|26
|41
|5
|Тоттенхэм
|26
|40
|6
|Шеффилд Юнайтед
|26
|39
|7
|Манчестер Юнайтед
|26
|38
|8
|Вулверхэмптон
|26
|36
|9
|Эвертон
|26
|36
|10
|Арсенал Лондон
|26
|34
|11
|Бернли
|26
|34
|12
|Саутгемптон
|26
|31
|13
|Ньюкасл Юнайтед
|26
|31
|14
|Кристал Пэлас
|26
|30
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|26
|27
|16
|Борнмут
|26
|26
|17
|Астон Вилла
|26
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|25
|24
|19
|Уотфорд
|26
|24
|20
|Норвич Сити
|26
|18