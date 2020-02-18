"Манчестер Юнайтед" обыграл "Челси" в матче АПЛ

В матче 26-го тура чемпионата Англии "Челси" на своем поле проиграл "Манчестер Юнайтед" со счетом 0:2. Победу манкунианцам принесли голы Антони Марсьяля и Харри Магуайра.

Благодаря победе "Манчестер Юнайтед" вышел на седьмое место в турнирной таблице Премьер-лиги и отстает от зоны Лиги Чемпионов на три очка. "Челси" остался на четвертой позиции.

"Челси" – "Манчестер Юнайтед" - 0:2 (0:1)

Голы: Марсьяль, 45 - 0:1, Магуайр, 66 - 0:2

"Челси": Кабальеро, Джеймс, Кристенсен (Зума, 46), Рюдигер, Аспиликуэта, Канте (Маунт, 12), Ковачич, Виллиан, Жоржиньо, Педро, Батшуайи (Жиру, 68).

"Манчестер Юнайтед": Де Хеа, Уильямс, Магуайр, Шоу, Уан-Биссака, Джеймс (Перейра, 80), Фред, Бруну Фернандеш, Матич, Марсьяль, Байи.

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