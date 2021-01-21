"Манчестер Юнайтед" обыграл "Фулхэм" и вернулся на первое место в АПЛ
В перенесенном матче 18-го тура чемпионата Англии "Манчестер Юнайтед" на выезде одержал волевую победу над "Фулхэмом" со счетом 2:1. Победу манкунианцам принесли голы Эдинсона Кавани и Поля Погба. В составе "дачников" отличился Адемола Лукман.
"Манчестер Юнайтед", набрав 40 очков, вышел на первое место в турнирной таблице Премьер-лиги. "Фулхэм" с 12 очками остался в зоне вылета на 18-й позиции.
"Фулхэм" – "Манчестер Юнайтед" - 1:2 (1:1)
Голы: Лукман, 5 - 1:0, Кавани, 21 - 1:1, Погба, 65 - 1:2
"Фулхэм": Ареоля, Брайен, Андерсен, Айна (Митрович, 83), Тете, Лофтус-Чик, Замбо-Ангисса (Лемина, 79), Лукман, Рид, Кавалейру (Камара, 71), Адарабиойо.
"Манчестер Юнайтед": Де Хеа, Шоу, Уан-Биссака, Байи, Магуайр, Бруну Фернандеш, Фред, Погба, Кавани, Гринвуд (Рэшфорд, 85), Марсьяль (Мактомини, 85).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18