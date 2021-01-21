"Манчестер Юнайтед" обыграл "Фулхэм" и вернулся на первое место в АПЛ

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"Манчестер Юнайтед" обыграл "Фулхэм" и вернулся на первое место в АПЛ

В перенесенном матче 18-го тура чемпионата Англии "Манчестер Юнайтед" на выезде одержал волевую победу над "Фулхэмом" со счетом 2:1. Победу манкунианцам принесли голы Эдинсона Кавани и Поля Погба. В составе "дачников" отличился Адемола Лукман.

"Манчестер Юнайтед", набрав 40 очков, вышел на первое место в турнирной таблице Премьер-лиги. "Фулхэм" с 12 очками остался в зоне вылета на 18-й позиции.

"Фулхэм" – "Манчестер Юнайтед" - 1:2 (1:1)
Голы: Лукман, 5 - 1:0, Кавани, 21 - 1:1, Погба, 65 - 1:2

"Фулхэм": Ареоля, Брайен, Андерсен, Айна (Митрович, 83), Тете, Лофтус-Чик, Замбо-Ангисса (Лемина, 79), Лукман, Рид, Кавалейру (Камара, 71), Адарабиойо.

"Манчестер Юнайтед": Де Хеа, Шоу, Уан-Биссака, Байи, Магуайр, Бруну Фернандеш, Фред, Погба, Кавани, Гринвуд (Рэшфорд, 85), Марсьяль (Мактомини, 85).

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