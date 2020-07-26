"Манчестер Юнайтед" обыграл "Лестер" и вышел в Лигу Чемпионов
В матче 38-го тура чемпионата Англии "Манчестер Юнайтед" на выезде обыграл "Лестер" со счетом 2:0. Победу манкунианцам принесли гол Бруну Фернандеша с пенальти и Джесси Лингарда.
Благодаря победе "Манчестер Юнайтед" сохранил третье место в турнирной таблице английской Премьер-лиги и пробился в Лигу Чемпионов. "Лестер" остался на пятой позиции и сыграет в Лиге Европы.
"Лестер" – "Манчестер Юнайтед" - 0:2 (0:0)
Голы: Бруну Фернандеш, 71 (с пенальти) - 0:1, Лингард, 90+8 - 0:2
"Лестер": Шмейхель, Эванс, Джастин, Морган, Томас, Тилеманс (Барнс, 73), Чоудури (Прат, 73), Олбрайтон (Грэй, 73), Ндиди, Варди, Ихеаначо (Перес, 58).
"Манчестер Юнайтед": Де Хеа, Линделеф, Магуайр, Уильямс, Уан-Биссака, Бруну Фернандеш, Матич, Погба, Марсьяль, Гринвуд, Рэшфорд.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18