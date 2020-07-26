"Манчестер Юнайтед" обыграл "Лестер" и вышел в Лигу Чемпионов

В матче 38-го тура чемпионата Англии "Манчестер Юнайтед" на выезде обыграл "Лестер" со счетом 2:0. Победу манкунианцам принесли гол Бруну Фернандеша с пенальти и Джесси Лингарда.

Благодаря победе "Манчестер Юнайтед" сохранил третье место в турнирной таблице английской Премьер-лиги и пробился в Лигу Чемпионов. "Лестер" остался на пятой позиции и сыграет в Лиге Европы.

"Лестер" – "Манчестер Юнайтед" - 0:2 (0:0)

Голы: Бруну Фернандеш, 71 (с пенальти) - 0:1, Лингард, 90+8 - 0:2

"Лестер": Шмейхель, Эванс, Джастин, Морган, Томас, Тилеманс (Барнс, 73), Чоудури (Прат, 73), Олбрайтон (Грэй, 73), Ндиди, Варди, Ихеаначо (Перес, 58).

"Манчестер Юнайтед": Де Хеа, Линделеф, Магуайр, Уильямс, Уан-Биссака, Бруну Фернандеш, Матич, Погба, Марсьяль, Гринвуд, Рэшфорд.

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