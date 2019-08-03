"Манчестер Юнайтед" обыграл "Милан" в матче Международного кубка чемпионов

В матче Международного кубка чемпионов английский "Манчестер Юнайтед" в серии пенальти обыграл "Милан".

На 14-й минуте счет открыл Маркус Рэшфорд, но вскоре Сусо восстановил равновесие. Во втором тайме "Милан" вышел вперед благодаря автоголу Нильсона Линделефа, но затем счет сравнял Джесси Лингард.

В серии пенальти манкунианцы реализовали все пять попыток, а игрок "Милана" Даниэль Мальдини не сумел переиграть Давида Де Хеа.

"Манчестер Юнайтед" (Англия) - "Милан" (Италия) - 2:2 (1:1), по пенальти 5-4

Голы: Рэшфорд (14) - 1:0, Сусо (26) - 1:1, Линделеф (60, автогол) - 1:2, Лингард, 72 - 2:2

"Манчестер Юнайтед": Де Хеа, Шоу, Уан-Биссака (Янг, 65), Линделеф, Рохо (Туанзебе, 65), Мата (Джеймс, 64), Матич (Фред, 65), Мактоминей, Перейра (Лингард, 65), Марсьяль (Гринвуд, 82), Рэшфорд (Гомес, 82)

"Милан": Доннарумма (Рейна, 64), Родригес (Стринич, 77), Калабрия (Конти, 77), Мусаккьо, Романьоли (Брешианини, 77), Кастильехо (Силва, 64), Биглия (Крунич, 64), Сусо (Бонавентура, 77), Чалханоглу, Борини (Габбиа, 77), Пентек (Мальдини, 77)

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