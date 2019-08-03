"Манчестер Юнайтед" обыграл "Милан" в матче Международного кубка чемпионов
В матче Международного кубка чемпионов английский "Манчестер Юнайтед" в серии пенальти обыграл "Милан".
На 14-й минуте счет открыл Маркус Рэшфорд, но вскоре Сусо восстановил равновесие. Во втором тайме "Милан" вышел вперед благодаря автоголу Нильсона Линделефа, но затем счет сравнял Джесси Лингард.
В серии пенальти манкунианцы реализовали все пять попыток, а игрок "Милана" Даниэль Мальдини не сумел переиграть Давида Де Хеа.
"Манчестер Юнайтед" (Англия) - "Милан" (Италия) - 2:2 (1:1), по пенальти 5-4
Голы: Рэшфорд (14) - 1:0, Сусо (26) - 1:1, Линделеф (60, автогол) - 1:2, Лингард, 72 - 2:2
"Манчестер Юнайтед": Де Хеа, Шоу, Уан-Биссака (Янг, 65), Линделеф, Рохо (Туанзебе, 65), Мата (Джеймс, 64), Матич (Фред, 65), Мактоминей, Перейра (Лингард, 65), Марсьяль (Гринвуд, 82), Рэшфорд (Гомес, 82)
"Милан": Доннарумма (Рейна, 64), Родригес (Стринич, 77), Калабрия (Конти, 77), Мусаккьо, Романьоли (Брешианини, 77), Кастильехо (Силва, 64), Биглия (Крунич, 64), Сусо (Бонавентура, 77), Чалханоглу, Борини (Габбиа, 77), Пентек (Мальдини, 77)
Не пропустите: Агент Дибалы может сорвать трансфер форварда в "Манчестер Юнайтед". | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
"Спартак" сыграл вничью с "Динамо", играя полтора тайма вдесятером
-
Ликбез новому поколению: 15 трансферов звезд, о которых вы, скорее всего, не знали
-
"Локомотив" на 94-й минуте вырвал победу в матче с "Крыльями Советов"
-
Стала известна дата медобследования Тила в "Спартаке"
-
ПСЖ - обладатель Суперкубка Франции
Лента новостей
-
"Манчестер Юнайтед" обыграл "Милан" в матче Международного кубка чемпионов
-
Кононов высказался об удалении Понсе в матче с "Динамо"
-
Киевское "Динамо" одержало уверенную победу во 2-м туре УПЛ
-
"Витесс" Слуцкого сыграл вничью с "Аяксом" в стартовом матче чемпионата Нидерландов
-
"Локомотив" потерял Эдера на длительный срок
-
"Спартак" сыграл вничью с "Динамо", играя полтора тайма вдесятером
-
Кавани высказался о своем будущем в ПСЖ
-
Форвард "Спартака" Понсе удален за удар ногой голкипера "Динамо"
-
1
Ликбез новому поколению: 15 трансферов звезд, о которых вы, скорее всего, не знали
-
2
Полиция задержала на митинге фаната за слова "Спартак" - суперклуб"
-
Агент Дибалы может сорвать трансфер форварда в "Манчестер Юнайтед"
-
2
Фанаты "Спартака" подарили Федуну провокационную футболку
-
М. Фернандеш, скорее всего, не вернется в "Локомотив"
-
Клопп выразил недоволен календарем АПЛ
-
5
Зидан согласился на покупку Фернандеша
-
Икарди может остаться в "Интере" из-за своей жены
-
"Локомотив" на 94-й минуте вырвал победу в матче с "Крыльями Советов"
-
Малком обратился к фанатам "Зенита"
-
Ларссон назвал дату своего дебюта за "Спартак"
-
4
Мбаппе прогнал Неймара с командного фото после победы ПСЖ в Суперкубке Франции
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|38
|98
|2
|Ливерпуль
|38
|97
|3
|Челси
|38
|72
|4
|Тоттенхэм
|38
|71
|5
|Арсенал Лондон
|38
|70
|6
|Манчестер Юнайтед
|38
|66
|7
|Вулверхэмптон
|38
|57
|8
|Эвертон
|38
|54
|9
|Лестер Сити
|38
|52
|10
|Вест Хэм Юнайтед
|38
|52
|11
|Уотфорд
|38
|50
|12
|Кристал Пэлас
|38
|49
|13
|Ньюкасл Юнайтед
|38
|45
|14
|Борнмут
|38
|45
|15
|Бернли
|38
|40
|16
|Саутгемптон
|38
|39
|17
|Брайтон & Хоув Альбион
|38
|36
|18
|Кардифф Сити
|38
|34
|19
|Фулхэм
|38
|26
|20
|Хаддерсфилд Таун
|38
|16