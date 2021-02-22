"Манчестер Юнайтед" обыграл "Ньюкасл" в домашнем матче

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"Манчестер Юнайтед" обыграл "Ньюкасл" в домашнем матчеВ рамках 25 тура АПЛ прошел матч между "Манчестер Юнайтед" и "Ньюкаслом". Встреча завершилась победой хозяев со счетом 3:1. Победа позволила "манкунианцам" вернуть себе вторую строчку турнирной таблицы. Теперь у подопечных Сульшера 49 очков. Отрыв от "горожан" составляет 10 баллов. "Сороки" расположились на 17 месте, набрав 25 очков. Стоит отметить, что очередной гол с пенальти записал на свой счет Бруну Фернандеш.

"Манчестер Юнайтед" - "Ньюкасл" 3:1 (1:1)

Голы: Рэшфорд, 30 - 1:0, Сен-Максимен, 36 - 1:1, Джеймс, 57 - 2:1, Бруну Фернандеш, 75 (пенальти) - 3:1

"Манчестер Юнайтед": Де Хеа, Шоу, Линделеф, Уан-Биссака, Магуайр, Джеймс (Мата, 88), Бруну Фернандеш, Фред, Матич, Марсьяль (Гринвуд, 70), Рэшфорд (Шортайр, 89).

"Ньюкасл": Дарлоу, Льюис, Кларк, Крафт, Ласселс, Хэйден, Уиллок, Шелви, Альмирон (Гэйл, 79), Сен-Максимен (Мерфи, 77), Жоэлинтон (Фрэйзер, 55).

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