"Манчестер Юнайтед" обыграл "Ньюкасл" в домашнем матче
В рамках 25 тура АПЛ прошел матч между "Манчестер Юнайтед" и "Ньюкаслом". Встреча завершилась победой хозяев со счетом 3:1. Победа позволила "манкунианцам" вернуть себе вторую строчку турнирной таблицы. Теперь у подопечных Сульшера 49 очков. Отрыв от "горожан" составляет 10 баллов. "Сороки" расположились на 17 месте, набрав 25 очков. Стоит отметить, что очередной гол с пенальти записал на свой счет Бруну Фернандеш.
"Манчестер Юнайтед" - "Ньюкасл" 3:1 (1:1)
Голы: Рэшфорд, 30 - 1:0, Сен-Максимен, 36 - 1:1, Джеймс, 57 - 2:1, Бруну Фернандеш, 75 (пенальти) - 3:1
"Манчестер Юнайтед": Де Хеа, Шоу, Линделеф, Уан-Биссака, Магуайр, Джеймс (Мата, 88), Бруну Фернандеш, Фред, Матич, Марсьяль (Гринвуд, 70), Рэшфорд (Шортайр, 89).
"Ньюкасл": Дарлоу, Льюис, Кларк, Крафт, Ласселс, Хэйден, Уиллок, Шелви, Альмирон (Гэйл, 79), Сен-Максимен (Мерфи, 77), Жоэлинтон (Фрэйзер, 55).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18